Орбан рассказал о растущей поддержке России в мире

Несмотря на давление Запада, все больше стран мира начинают поддерживать Россию. На это обратил внимание премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад, сообщает РИА Новости.
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