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Царьград

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Два ребёнка скончались в больнице Нижнего Тагила в один день

Два ребёнка скончались в больнице Нижнего Тагила в один день

Возбуждены уголовные дела, расследование находится на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина.Следственный комитет России возбудил два уголовных дела после смерти полуторагодовалого мальчика и 12-летнего подростка в больнице Нижнего Тагила (Свердловская область).

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