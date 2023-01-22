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РПЦ: сожжение Корана в Швеции является «актом недопустимого вандализма»

РПЦ: сожжение Корана в Швеции является «актом недопустимого вандализма»

«Актом недопустимого вандализма» назвал акцию с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда 22 января в своем Telegram-канале.

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