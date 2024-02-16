В России предложили расширить перечень состояний для оказания первой помощи

Министерство здравоохранения обновило перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Ведомство добавило целый ряд критериев – все они перечислены в проекте приказа, опубликованном в пятницу, 16 февраля.
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