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В России предложили расширить перечень состояний для оказания первой помощи

В России предложили расширить перечень состояний для оказания первой помощи

Министерство здравоохранения обновило перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Ведомство добавило целый ряд критериев – все они перечислены в проекте приказа, опубликованном в пятницу, 16 февраля.

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