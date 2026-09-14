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Царьград

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Главное в иноСМИ 14 сентября: Экс-главу ЦРУ едва не убили на Украине. Радость от "раскола в БРИКС". Иран "сорвал мирное соглашение" с США

Главное в иноСМИ 14 сентября: Экс-главу ЦРУ едва не убили на Украине. Радость от "раскола в БРИКС". Иран "сорвал мирное соглашение" с США

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус раздаёт интервью о том, как едва не погиб на Украине – он был в поезде, рядом с которым поразил цель беспилотник.

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