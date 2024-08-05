Лодка с людьми перевернулась на российской реке

В Якутии на реке Лена перевернулась лодка, на которой находились четыре человека. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.
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