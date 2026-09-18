В Турции предупредили о переходе части курдских бойцов в Иран или Ирак

Часть бойцов и функционеров курдских формирований «Сил демократической Сирии» (СДС), несогласных с расформированием их организации, могут перейти на территорию Ирана или Ирака.
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