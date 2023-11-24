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The American Conservative: Зеленский впадает в отчаяние из-за положения ВСУ

The American Conservative: Зеленский впадает в отчаяние из-за положения ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский начал осознавать, что западные союзники все меньше верят в то, что конфликт завершится благоприятно для Киева.

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Комментарии
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E
Ed
Отчаяние эта та эмоция, которую он ноне  играет. Как и все отличное от Квартала 95 получается плохо
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19 час.
Светлейший
Пусть лучше семь сорок на рояле яйцами отстучит, в отчаянье он...
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19 час.
Valeriy Shershkov
мыслительная способность крайне слаба, врождённая жадность огромна ... в &quot;большой игре&quot; такие нужны на время, на чужих ошибках учиться не умеют ... всё катиться по кем то начертанному пути ... &quot;счастливого пути&quot; не пожелаешь
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18 час.

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