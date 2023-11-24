Президент Украины Владимир Зеленский начал осознавать, что западные союзники все меньше верят в то, что конфликт завершится благоприятно для Киева.
The American Conservative: Зеленский впадает в отчаяние из-за положения ВСУ
Комментарии
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E
Ed
Отчаяние эта та эмоция, которую он ноне играет. Как и все отличное от Квартала 95 получается плохо
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19 час.
Светлейший
Пусть лучше семь сорок на рояле яйцами отстучит, в отчаянье он...
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19 час.
Valeriy Shershkov
мыслительная способность крайне слаба, врождённая жадность огромна ... в "большой игре" такие нужны на время, на чужих ошибках учиться не умеют ... всё катиться по кем то начертанному пути ... "счастливого пути" не пожелаешь
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18 час.
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