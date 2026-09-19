Чужое счастье: как молодая мать строила жизнь заново вдали от пересудов

Поселковые разговоры у колодца — это особый жанр устного творчества. Вроде бы женщины просто набирают воду, перекидываются парой фраз о погоде, о ценах на керосин, о том, что огород в этом году особенно капризный.
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