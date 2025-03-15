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Царьград

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МВД выявило 65 тысяч экономических преступлений в 2024 году

МВД выявило 65 тысяч экономических преступлений в 2024 году

МВД России сообщает о выявлении более 65 тысяч экономических преступлений за 2024 год, из которых свыше 46 тысяч — тяжкие.

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