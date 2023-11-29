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Мировое обозрение

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Вован и Лексус раскрутили Наргиз на признание о спонсировании ВСУ

Вован и Лексус раскрутили Наргиз на признание о спонсировании ВСУ

Певица Наргиз Закирова в ходе пранка призналась в спонсировании ВСУ и выразила желание набить тату с изображением идеолога Организации украинских националистов (экстремистская организация, запрещена в РФ) Степана Бандеры.

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