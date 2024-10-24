Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • федор
    Ублюдки мелкобритовские ! Только скоты и можете гадить ….Глава МО Британии...
  • Юрий Николаев
    Дааааа, видать шибко его приложило то нашим ФАБОМ. Это надо же, сам ЗЕторчек нервно в сторонке нюхает!Контуженый КАБом ...
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Сербские студенты Косово заклеили рты, поднявшись против произвола албанских сепаратистов

Сербские студенты Косово заклеили рты, поднявшись против произвола албанских сепаратистов

Студенты Приштинского университета, после 1999 года функционирующего на территории сербского анклава Северная Митровица, провели шествие протеста «из-за террора Приштины и пассивности международного сообщества».

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