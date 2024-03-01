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"Мертвые души" по заказу: Новый скандал дошёл до следователей

"Мертвые души" по заказу: Новый скандал дошёл до следователей

Преподаватели военно-космической академии объединились в преступную группу.Сразу 82 "мертвых души" обнаружились при проверке опытно-конструкторских работ (ОКР), выполненных Военно-космической академией имени Можайского по заказам Минобороны.

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