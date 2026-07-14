Президент Бразилии раскритиковал футболистов, не вернувшихся домой с ЧМ

Резко раскритиковал футболистов национальной сборной за то, что они не вернулись домой после поражения на чемпионате мира 2026 года, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, его слова 14 июля приводит UOL.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии