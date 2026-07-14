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Президент Бразилии раскритиковал футболистов, не вернувшихся домой с ЧМ

Президент Бразилии раскритиковал футболистов, не вернувшихся домой с ЧМ

Резко раскритиковал футболистов национальной сборной за то, что они не вернулись домой после поражения на чемпионате мира 2026 года, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, его слова 14 июля приводит UOL.

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