На Землю обрушилась сильная магнитная буря

Субботний вечер преподнес неожиданный сюрприз – на Землю обрушилась мощная магнитная буря. По словам ведущего специалиста Центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, она началась вечером 17 августа и продолжается до полудня следующего дня.
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