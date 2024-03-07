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Фицо: Чехия поставила под угрозу глубокие отношения со Словакией из-за Украины

Фицо: Чехия поставила под угрозу глубокие отношения со Словакией из-за Украины

Комментируя отмену Чехией межправительственных консультаций с Братиславой, премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что таким образом Прага поставила под угрозу отношения стран из-за разных взглядов на ситуацию на Украине.

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