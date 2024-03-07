Фицо: Чехия поставила под угрозу глубокие отношения со Словакией из-за Украины

Комментируя отмену Чехией межправительственных консультаций с Братиславой, премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что таким образом Прага поставила под угрозу отношения стран из-за разных взглядов на ситуацию на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии