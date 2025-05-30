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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

NY: Трампу разрешили выгонять мигрантов, приехавших при Байдене

Верховный суд позволил администрации президента США Дональда Трампа приостановить действие гуманитарной инициативы, реализованной при президентстве Джо Байдена, которая обеспечивала временный вид на жительство свыше 500 тысячам иммигрантов.

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