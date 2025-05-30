NY: Трампу разрешили выгонять мигрантов, приехавших при Байдене

Верховный суд позволил администрации президента США Дональда Трампа приостановить действие гуманитарной инициативы, реализованной при президентстве Джо Байдена, которая обеспечивала временный вид на жительство свыше 500 тысячам иммигрантов.
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