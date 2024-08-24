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Регионы России

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Глава Следственного комитета поручил провести проверку по жалобам жителей Козелков на нарушения миграционного законодательства

Глава Следственного комитета поручил провести проверку по жалобам жителей Козелков на нарушения миграционного законодательства

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился провести процессуальную проверку по факту обращения жителей города Козелки о возможных нарушениях законодательства в сфере регулирования миграции.

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