Глава Следственного комитета поручил провести проверку по жалобам жителей Козелков на нарушения миграционного законодательства

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился провести процессуальную проверку по факту обращения жителей города Козелки о возможных нарушениях законодательства в сфере регулирования миграции.
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