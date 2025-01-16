Иракский Курдистан поддерживает прекращение огня в секторе Газа

Иракский Курдистан (ИКР) приветствовал недавнее соглашение о прекращении огня в секторе Газа, назвав его «позитивным шагом» на пути к прочному миру и стабильности в регионе, 16 января сообщает Shafaq News.
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