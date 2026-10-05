Строителям — 17%, финансистам — 46%: эксперты распределили отрасли по уровню внедрения ИИ

Массовое внедрение ИИ снизит потребность экономики в трудовых ресурсах на 10% В течение следующих десяти лет широкое применение искусственного интеллекта (ИИ) сократит дефицит кадров в России, утверждает газета "Коммерсантъ", ссылаясь на исследование специалистов Президентской академии.