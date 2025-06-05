В США учительница совратила 14-летнего школьника и попалась

В США учительницу заподозрили в романтических отношениях с 14-летним учеником, сообщает People. В начале этого месяца 28-летняя Оливер Фелл, учитель из Флориды, была арестована по обвинению в непристойном поведении и передаче вредных материалов несовершеннолетнему.