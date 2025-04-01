Серьезный пожар вспыхнул вечером в Карелии

Неэксплуатируемый дом полыхал в поселке РайконкоскиФото: freepik.com / Ilovehz В понедельник в 21 час 20 минут на пульт Единой службы спасения-01 Суоярвского района поступило сообщение о том, что в поселке Райконкоски горит одноэтажный трехквартирный неэксплуатируемый дом.