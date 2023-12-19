Россиянам рассказали о долларе по 85 рублей

Согласно базовому прогнозу на начало 2024 года, курс доллара может опуститься до 85 рублей на фоне сохранения требований к нормам обязательной продажи валютной выручки некоторыми компаниями-экспортерами и ряда других факторов, поддерживающих нацвалюту, рассказал аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.
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