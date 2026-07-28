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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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IFAB косвенно признал, что Эмболо ошибочно удалили в матче с Аргентиной на ЧМ. ВАР не мог рекомендовать арбитру изменить характер нарушения, следует из циркуляра

Совет международных футбольных ассоциаций (IFAB), занимающийся регулированием правил игры в футбол, косвенно признал ошибку при удалении форварда сборной Швейцарии Бреэля Эмболо в матче 1/4 финала ЧМ-2026 против Аргентины (1:3).

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