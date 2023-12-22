Стало известно о доказательствах коррупции канцлера ФРГ Шольца

Опубликованные дневники совладельца одного из старейших частных банков Германии M. M. Warburg & Co Кристиана Олеария доказывают обвинения в коррупции канцлера ФРГ Олафа Шольца, когда он был мэром Гамбурга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии