Как начать новую жизнь. Что нужно знать, прежде чем начинать новую жизнь

Держу пари, что это не первая ваша попытка начать жить заново. Наверняка вы, как и большинство людей, хоть раз давали себе обещание кардинально измениться и начать новую жизнь, не оставив в ней места былым вредным привычкам, порокам, недостаткам.
Держу пари, что это не первая ваша попытка начать жить заново. Наверняка вы, как и большинство людей, хоть раз давали себе обещание кардинально измениться и начать новую жизнь, не оставив в ней места былым вредным привычкам, порокам, недостаткам.
Свежие комментарии