Замполпреда президента в ДФО о том, как воспитать патриотов: «В России есть тысячи примеров для гордости»:

У школьников в нашей стране есть множество поводов для гордости, молодежь готова вовлекаться в обсуждение патриотических тем, заявил в кулуарах «Форума школьников» в Москве заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном Федеральном округе Григорий Куранов.