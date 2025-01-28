Дном вверх или вниз? Вот единственно правильный способ хранения чашек и стаканов

Этому не учат на уроках труда, однако посуду не только нужно тщательно мыть, но и правильно хранить. Иначе все старания сводятся на нет, в скором времени на чашках и стаканах вновь появляются вредоносные бактерии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии