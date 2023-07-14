Популярный YouTube-блогер дал совет начинающим авторам

Популярный российский YouTube-блогер Дмитрий Масленников дал советы начинающим авторам. «У нас [разве] какие-то невероятные вокалисты на сцене, у нас какие-то суперкреативные ребята в блогинге? Это вопрос трудоспособности», — заявил Масленников.