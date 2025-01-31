 Братский театр кукол «Тирлямы» на 90% обновил материально-техническую базу

Муниципальный театр кукол «Тирлямы» в Братске на 90% обновил свою материально-техническую базу, став современным центром кукольного искусства благодаря федеральным программам «Театры малых городов» и «Культура малой Родины», сообщили в мэрии города.
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