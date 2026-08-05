Полиция разыскивает очевидцев дорожно-транспортных происшествий

25 июля 2026 года около 14 часов 10 минут на проезжей части, в районе дома № 1В по Кохомскому шоссе города Иванова, неустановленный водитель автомобиля марки «КИА» белого цвета, не предоставил преимущества в движении троллейбусу, в связи с чем водитель троллейбуса применил экстренное торможение, из-за которого 57-летняя пассажирка троллейбуса получила травмы.