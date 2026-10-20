Ремонт на переезде 302 км ПК 2 ограничит движение 21 и 22 октября с 10 утра до 16 часов. Автомобилистам рекомендуют учитывать это при планировании маршрута.
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