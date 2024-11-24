Не придется протирать плиту: простой способ, чтобы вода не выкипала из кастрюли Алёна Юрьева Все мы хотя бы раз сталкивались с неприятной ситуацией на кухне: ставишь кастрюлю на плиту, отвлекаешься на минутку, и вдруг слышишь знакомые звуки — вода закипела и начала выливаться через края.