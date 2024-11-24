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Не придется протирать плиту: простой способ, чтобы вода не выкипала из кастрюли

Не придется протирать плиту: простой способ, чтобы вода не выкипала из кастрюли

Не придется протирать плиту: простой способ, чтобы вода не выкипала из кастрюли Алёна Юрьева Все мы хотя бы раз сталкивались с неприятной ситуацией на кухне: ставишь кастрюлю на плиту, отвлекаешься на минутку, и вдруг слышишь знакомые звуки — вода закипела и начала выливаться через края.

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