В Пентагоне заявили, что передадут Израилю средства ПВО и боеприпасы

REUTERS/Joshua Roberts США направят Армии обороны Израиля средства противовоздушной обороны (ПВО), артиллерии и боеприпасы, сообщили в издании Defense News со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США.
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