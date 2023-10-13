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В Пентагоне заявили, что передадут Израилю средства ПВО и боеприпасы

В Пентагоне заявили, что передадут Израилю средства ПВО и боеприпасы

REUTERS/Joshua Roberts США направят Армии обороны Израиля средства противовоздушной обороны (ПВО), артиллерии и боеприпасы, сообщили в издании Defense News со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США.

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