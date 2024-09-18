НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 691 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мурзик
    Евреи сразу подчинились и закопали топор, на территории Газы, что б ближе было.ХАМАС приветствов...
  • Надежда Новопашина
    А нам что? В вёдрах вам газ носить? Сами взорвали и отказались, а сейчас виноватых ищете? Придурки!Европейские компа...
  • Надежда Новопашина
    мЕвропейские компа...

Первая отечественная газовая турбина ГТД-110М выдала максимальную мощность в составе ТЭС «Ударная»

Первая отечественная газовая турбина ГТД-110М выдала максимальную мощность в составе ТЭС «Ударная»

После развала СССР Россия закупала турбины за рубежом. в частности, на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕС
Евгений Сорокин
Один из вариантов - освободить г. Николаев и изготавливать турбины на ЮТЗ, оснастка для этого есть.
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх