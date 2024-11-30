Это не жена! Это – не пойми что!

Жаль только нерождённого младенца. А Лиза опять пустится во все тяжкие и снова.....

Я бы тоже так поступила, как Катя.

Халида Мендыбаева

Если бы в конце написали, что у Лизы будет семья и дети, можно было радоваться. Но аборт в 18 лет чреват последствиями, даже в наше время!