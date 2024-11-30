– Ты бессовестная! Ты не мать, ты кукушка! – орал муж, стараясь занять собой дверной проем и не дать жене уйти.
Это не жена! Это – не пойми что!
Комментарии
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Элеонора Коган
Жаль только нерождённого младенца. А Лиза опять пустится во все тяжкие и снова.....
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14 час.
ВераВерная
Я бы тоже так поступила, как Катя.
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13 час.
Халида Мендыбаева
Если бы в конце написали, что у Лизы будет семья и дети, можно было радоваться. Но аборт в 18 лет чреват последствиями, даже в наше время!
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3 час.
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