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Прокуратура выявила массу нарушений на полигоне ТКО под Ханты-Мансийском

Прокуратура выявила массу нарушений на полигоне ТКО под Ханты-Мансийском

Прокуратура выявила массу нарушений на межмуниципальном полигоне ТБО в поселке Шапша, который обслуживает «Дорожное эксплуатационное предприятие», принадлежащее мэрии Ханты-Мансийска.

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