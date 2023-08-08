ЧВК Вагнер гремит по миру, как некогда Спутник, Пушкин, Ленин

Людмила Лиханова В России хватает опытных профессионалов, которых, кстати, обучал Вагнер, тихо и спокойно без огласки. Так что не беспокойтесь: они уже есть и будут еще. А в Африке у нас достаточно интересов, но бех порабощения. Именно это так злит наших врагов: слишком явная разница между колонизаторами и Россией, которая помнит и о своих интересах, но не за счет народа этих стран когда французики забирали 95% всего добытого и платили копейки. Есть официальные данные, причем не наши, а их. Так что все идет так как нужно России.

Людмила Лиханова Я еще 24 числа сразу сказала , что этот "мятеж" отличная спецоперация в результате которой масса плюсов 1. - выявлены замаскированные предатели. Не зря Пригожин ездил в Е-бург когда там была дура посольша. 2. Теперь западу придется снова налаживать сеть новых предателей, а на это нужно немало времени. 3. Идиоты укропы в эйфории рванули в наступ и попали в гигантскую ловушку , зачистка прошла успешно с минимальными затратами для наших ребят 4. Сорван план запада на открытие второго фронта против России в РБ в неудобное для нас время. Нужен будет второй фронт то мы его откроем в нужное НАМ время. 5. Самое страшное для запада: оказалось, что % поддержки Путина НЕ рисованный в отличии от этих забугорных лидерков которые и рядом не стояли с нашим Президентом. Есть и другие плюсы, которые только начинают проявляться. Как говорится : хочешь развалить мятеж: возглавь его. А по самолетам уже разобрались следаки: КТО дал приказ на взлет, КТО и с Чьей стороны начал обстрел и КТО дал приказ на обстрел. Судя по всему это были провокаторы внутри. А Вагнеру желаю успехов на всех нужных России направлениях.