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  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Я еще 24 числа сразу сказала , что этот "мятеж" отличная спецоперация в результате которой масса плюсов 1. - выявлены...ЧВК Вагнер гремит...

ЧВК Вагнер гремит по миру, как некогда Спутник, Пушкин, Ленин

ЧВК Вагнер гремит по миру, как некогда Спутник, Пушкин, Ленин

От Польши до Нигера наводит ЧВК Вагнер страх на врага.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
В России хватает опытных профессионалов, которых, кстати, обучал Вагнер, тихо и спокойно без огласки. Так что не беспокойтесь: они уже есть и будут еще. А в Африке у нас достаточно интересов, но бех порабощения. Именно это так злит наших врагов: слишком явная разница между колонизаторами и Россией, которая помнит и о своих интересах, но не за счет народа этих стран когда французики забирали 95% всего добытого и платили копейки.  Есть официальные данные, причем не наши, а их. Так что все идет так как нужно России.
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3 час.
Людмила Лиханова
Я еще 24 числа сразу сказала , что этот &quot;мятеж&quot; отличная спецоперация в результате которой масса плюсов 1. - выявлены замаскированные предатели. Не зря Пригожин ездил в Е-бург когда там была дура посольша. 2. Теперь  западу придется снова налаживать сеть новых предателей, а на это нужно немало времени. 3. Идиоты укропы в эйфории рванули в наступ и попали в гигантскую ловушку , зачистка прошла успешно с минимальными затратами для наших ребят 4. Сорван план запада на открытие второго фронта против России в РБ в неудобное для нас время. Нужен будет второй фронт то мы его откроем в нужное НАМ время. 5. Самое страшное для запада: оказалось, что % поддержки Путина НЕ рисованный в отличии от этих забугорных лидерков которые и рядом не стояли с нашим Президентом. Есть и другие плюсы, которые только начинают проявляться. Как говорится : хочешь развалить мятеж: возглавь его. А по самолетам уже разобрались следаки: КТО дал приказ на взлет, КТО и с Чьей стороны начал обстрел и КТО дал приказ на обстрел. Судя по всему это были провокаторы внутри. А Вагнеру желаю успехов на всех нужных России направлениях.
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3 час.
Людмила Лиханова
Чушь. Я еще 24 числа сразу сказала , что этот &quot;мятеж&quot; отличная спецоперация в результате которой масса плюсов 1. - выявлены замаскированные предатели. Не зря Пригожин ездил в Е-бург когда там была дура посольша. 2. Теперь западу придется снова налаживать сеть новых предателей, а на это нужно немало времени. 3. Идиоты укропы в эйфории рванули в наступ и попали в гигантскую ловушку , зачистка прошла успешно с минимальными затратами для наших ребят 4. Сорван план запада на открытие второго фронта против России в РБ в неудобное для нас время. Нужен будет второй фронт то мы его откроем в нужное НАМ время. 5. Самое страшное для запада: оказалось, что % поддержки Путина НЕ рисованный в отличии от этих забугорных лидерков которые и рядом не стояли с нашим Президентом. Есть и другие плюсы, которые только начинают проявляться. Как говорится : хочешь развалить мятеж: возглавь его. А по самолетам уже разобрались следаки: КТО дал приказ на взлет, КТО и с Чьей стороны начал обстрел и КТО дал приказ на обстрел. Судя по всему это были провокаторы внутри. А Вагнеру желаю успехов на всех нужных России направлениях.
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3 час.

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