Как замариновать тыкву на зиму — самый простой рецепт

Тыква настолько универсальный продукт, что из него получаются и сладкие, и несладкие блюда. Яркие плоды — незаменимый ингредиент десертов, супов, пирогов и гарниров, а что если замариновать тыкву на зиму? Такую заготовку захочется съесть так же быстро, как, например, маринованные огурцы, помидоры или кабачки.