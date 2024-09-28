Как замариновать тыкву на зиму — самый простой рецепт

Тыква настолько универсальный продукт, что из него получаются и сладкие, и несладкие блюда. Яркие плоды — незаменимый ингредиент десертов, супов, пирогов и гарниров, а что если замариновать тыкву на зиму? Такую заготовку захочется съесть так же быстро, как, например, маринованные огурцы, помидоры или кабачки.
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