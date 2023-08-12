«Не знают, куда девать деньги» – военкор о зарплатах бойцов армии России 

Лев Добрый Кто завидует зарплатам наших бойцов, есть совет - КАНТРАКТ, АВТОМАТ В ЗУБЫ и вперёд сражаться за РОДИНУ!👀👍👈😄

Галина глушкова Почему тогда участники СВО, инвалиды, пострадавшие от подонков в Забайкалье, имеющие награды, которые срывали эти ублюдки, вынуждены зарабатывать на жизнь, таксуя на машинке? Причем,оба без ног.