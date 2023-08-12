Зарплаты и выплаты в российской армии настолько огромны, что прошедшие боевые действия – не знают, куда девать деньги.
«Не знают, куда девать деньги» – военкор о зарплатах бойцов армии России
Комментарии
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Лев Добрый
Кто завидует зарплатам наших бойцов, есть совет - КАНТРАКТ, АВТОМАТ В ЗУБЫ и вперёд сражаться за РОДИНУ!👀👍👈😄
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15 час.
Галина глушкова
Почему тогда участники СВО, инвалиды, пострадавшие от подонков в Забайкалье, имеющие награды, которые срывали эти ублюдки, вынуждены зарабатывать на жизнь, таксуя на машинке? Причем,оба без ног.
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15 час.
Галина глушкова
Почему тогда участники СВО, инвалиды, пострадавшие от подонков в Забайкалье, имеющие награды, которые срывали эти ублюдки, вынуждены зарабатывать на жизнь, таксуя на машинке? Причем,оба без ног.
Ответить
15 час.
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