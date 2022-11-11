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Милош Павичевич: «Автодор» не смог показать ту игру, которую хотел, и во многом это заслуга МБА»

Главный тренер «Автодора» Милош Павичевич после поражения от МБА (70:85) отдал должное сопернику. «Не смогли показать ту игру, которую хотели, и во многом это заслуга МБА.

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