"Права студентов не пострадают". Журналистика останется отдельным направлением в АГУ

Все преподаватели с расформированной кафедры журналистики перейдут на новую кафедру Журналистика будет отдельным направлением на новой объединенной кафедре журналистики, медиа и рекламы, которая появится 1 января 2025 года в АлтГУ.
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