Белый дом: Украину не возьмут в НАТО в ближайшие годы

Со слов Томаса Райта, это связано с тем, что сейчас Киев находится в разгаре вооруженного конфликта Украину не примут в НАТО в ближайшие несколько лет, заявил специальный помощник президента США Томас Райт.
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