Собянин: 1 сентября в Москве после ремонта открыто 100 школьных корпусов

Мэр Москвы Сергей Собянин в День знаний открыл здание школы №1520 в Пресненском районе. Корпус был реконструирован по программе «Моя школа».
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