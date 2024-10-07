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Бьет по сердцу и может вызывать разрыв желудка: врачи предупредили о рисках приема соды

Бьет по сердцу и может вызывать разрыв желудка: врачи предупредили о рисках приема соды

Медики рассказали, чем грозит употребление соды в качестве антацида. Пищевую соду многие воспринимают как домашнее средство для борьбы с изжогой, но врачи предупреждают: такой «антацид» может серьезно навредить.

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