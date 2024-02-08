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RT Russia

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Путин передал Карлсону папку с копиями писем Богдана Хмельницкого

Путин передал Карлсону папку с копиями писем Богдана Хмельницкого

Президент России Владимир Путин передал американскому журналисту Такеру Карлсону папку с копиями писем Богдана Хмельницкого, обращавшегося к Варшаве с требованием соблюдения прав населения земель, которые сегодня называются Украиной.

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