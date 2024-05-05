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Сергей Елевич: «В серии «Зенит» – ЦСКА мы увидим интригу и максимально возможное количество матчей»

«Ожидается очень интересная серия. «Зенит», конечно, тяжело прошел «Уралмаш» в четвертьфинале. На это ему потребовалось пять игр.

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