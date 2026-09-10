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Царьград

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ГАИ задержала велосипедиста в Петербурге за нарушение ПДД

ГАИ задержала велосипедиста в Петербурге за нарушение ПДД

В Санкт-Петербурге задержан велосипедист, нарушивший правила дорожного движения за проезд на красный.

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