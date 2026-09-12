Нарендра Моди провёл переговоры с Абий Ахмедом и Анваром Ибрагимом

Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с коллегами из Эфиопии и Малайзии на саммите БРИКС для обсуждения стратегического партнёрства в сферах экономики, обороны, безопасности и технологий.
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