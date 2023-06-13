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Налоговые льготы для семей с детьми в 2023 году | ТСН24

Налоговые льготы для семей с детьми в 2023 году | ТСН24

Родители более сорока тысяч детей в Тульской области получают единое пособие в 2023 году. Эта выплата полагается не всем семьям в регионе, однако есть ряд льгот, которыми могут воспользоваться все взрослые, у которых есть несовершеннолетние дети.

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